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Две женщины госпитализированы в результате ДТП в Актюбинской области

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
22 Ноября 2021, 17:03
Две женщины госпитализированы в результате ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Две женщины госпитализированы в результате ДТП в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«21 ноября 45-летний водитель автомашины «Mitsubishi Delica», двигаясь со стороны поселка Жанажол в направлении поселка Кожасай, на автодороге местного значения, не учитывая дорожные метеорологические условия на скользком участке дороги, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в правую сторону по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП две женщины госпитализирована в ЦРБ города Кенкияк», - говорится в публикации.


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