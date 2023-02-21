Две ветровые электростанции построят в Аркалыке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации проектов по возобновляемым источникам в Аркалыке в 2024 и 2027 годах планируется построить две ветровые электростанции. Об этом сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Даурен Аскаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мае прошлого года был реализован инвестиционный проект «Строительство ветро-электростанции «Ыбырай» мощностью 50 МВт в Костанайском районе, - проинформировал Д. Аскаров. — Помимо этого, в регионе запланированы к реализации новые проекты возобновляемых источников энергии: строительство ВЭС мощностью 48 МВт в Аркалыке (ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году), а также строительство ВЭС мощностью 50 МВт в Аркалыке (планируется ввести в эксплуатацию до 2027 года)».

Всего в регионах Костанайской области расположено более 300 объектов малых возобновляемых источников энергии - это солнечные и ветровые станции до 10 кВт, солнечные коллекторы и другие.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области строится первая ветровая электростанция. Первичный пуск 5 ветроэнергоустановок был произведен 17 августа 2021 года.