Две ветровые электростанции построят в Аркалыке
«В мае прошлого года был реализован инвестиционный проект «Строительство ветро-электростанции «Ыбырай» мощностью 50 МВт в Костанайском районе, - проинформировал Д. Аскаров. — Помимо этого, в регионе запланированы к реализации новые проекты возобновляемых источников энергии: строительство ВЭС мощностью 48 МВт в Аркалыке (ввод в эксплуатацию планируется в 2024 году), а также строительство ВЭС мощностью 50 МВт в Аркалыке (планируется ввести в эксплуатацию до 2027 года)».
Всего в регионах Костанайской области расположено более 300 объектов малых возобновляемых источников энергии - это солнечные и ветровые станции до 10 кВт, солнечные коллекторы и другие.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области строится первая ветровая электростанция. Первичный пуск 5 ветроэнергоустановок был произведен 17 августа 2021 года.