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Две установки аварийно отключились на Атырауском НПЗ
27 Июля 2022 19:34

Две установки аварийно отключились на Атырауском НПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Две установки аварийно отключились на Атырауском НПЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с отключением АО KEGOC электроэнергии на Атырауском НПЗ произошла глубокая посадка электроэнергии. Произошла аварийная остановка двух установок завода – производства ароматических углеводородов и установки производства глубокой переработки нефти. С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения»,- сообщили в пресс-службе АНПЗ.


Это отключение со стороны KEGOC является незапланированным, что негативно влияет на работу производства.


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