Две улицы закроют на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт по проспектам Туран и Женис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Средний ремонт дорожного полотна проведут по проспекту Туран от Коргалжинского шоссе до моста Тулпар с 15 по 25 июня, а также по проспекту Женис от проспекта Богенбай батыра до улицы Абая с 15 по 22 июня.

В связи с этим будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанных участках.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.