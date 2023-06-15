01:31, 15 Июнь 2023 | GMT +6
Две улицы закроют на ремонт в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт по проспектам Туран и Женис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Средний ремонт дорожного полотна проведут по проспекту Туран от Коргалжинского шоссе до моста Тулпар с 15 по 25 июня, а также по проспекту Женис от проспекта Богенбай батыра до улицы Абая с 15 по 22 июня.
В связи с этим будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанных участках.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.