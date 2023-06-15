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    01:31, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Две улицы закроют на ремонт в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт по проспектам Туран и Женис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

    Средний ремонт дорожного полотна проведут по проспекту Туран от Коргалжинского шоссе до моста Тулпар с 15 по 25 июня, а также по проспекту Женис от проспекта Богенбай батыра до улицы Абая с 15 по 22 июня.

    В связи с этим будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанных участках.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

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    Дороги Астана
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