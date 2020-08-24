Две улицы в столице перекрыли до 25 августа в связи с ремонтом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд улиц в Нур-Султане будут перекрыты с 23 по 25 августа в связи с проведением дорожно-строительных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Так, в рамках среднего ремонта ведутся работы по ул. Бигельдинова на участке от пр. Сарыарка до пр. Женис. В этой связи с 23 по 25 августа планируется полное перекрытие движения.

Также ведутся дорожно-строительные работы по ул. Жубанова на участке от пр. Абая до тупика. В связи с этим в аналогичный период будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», – отметили в столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.