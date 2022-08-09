Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Две улицы в Алматы частично станут односторонними
9 Августа 2022 15:41

Две улицы в Алматы частично станут односторонними

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 11 августа текущего года в Алматы по ул. Есенжанова и Шакарима будут внесены изменения в существующую схему организации дорожного движения. По ул. Есенжанова предусмотрено одностороннее движение от ул. Брусиловского до ул. Тлендиева в западном направлении. А по ул. Шакарима от ул. Тлендиева до ул. Брусиловского в восточном направлении, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Данные меры приняты на основании пожеланий жителей данного района в ходе отчетной встречи акима города с жителями Алмалинского района, а также для повышения пропускной способности транспортных средств и снижения аварийных ситуаций. Работы ведутся управлением городской мобильности совместно с уполномоченным органом - управлением административной полиции ДП города Алматы.

«В связи с внесением изменений рекомендуем заблаговременно координировать маршрут передвижения и соблюдать все требования Правил дорожного движения РК», - порекомендовали в пресс-службе.


Новости по теме
Акмолинец погиб в ДТП на трассе в Акмолинской области
Единая технологическая сеть – как работают малые предприятия в столице
Более 11 лет проведет в тюрьме наркоделец в СКО
Читайте также
Единая технологическая сеть – как работают малые предприятия в столице
Выброшенный мусор обошелся жителю Петропавловска в 60 тыс. тенге штрафа
Дефицита нефти и газа в Туркестанской области нет
Вакцинированные люди более устойчивы к коронавирусу - врач
Свыше 20 тыс. ученических мест появятся в школах Нур-Султана в новом учебном году
Применение вакцины Pfizer ограничили в Алматы
Причины задержки рейса Алматы-Нур-Султан на 7 часов объяснили в авиакомпании
Сенатор Даурен Адильбеков встретился с жителями Коргалжынского района
Популярное
1 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
2 Дрифт-шоу со стрельбой устроил свадебный кортеж в Жамбылской области
3 Пять руководителей управлений назначены в Жетысуской области
4 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
5 Правительство РК приняло постановление о ликвидации холдинга «Зерде»

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив