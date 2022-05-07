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Две улицы полностью перекроют из-за ремонта дорог в столице
7 Мая 2022 13:00

Две улицы полностью перекроют из-за ремонта дорог в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителей и гостей столицы уведомили о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра и по улице Бокейхана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт городского управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Instagram.

Ремонтные работы управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры согласовало с управлением административной полиции департамента полиции города.

«С 7 по 9 мая по улице Бокейхана и с 8 по 9 мая по проспекту Кабанбай батыра будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы Сыганак, а также между улицами Бокейхана и Сыганак в районе Jusan Bank», - проинформировали в управлении.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторов на дорогах города.


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