Новости
Две улицы Нур-Султана временно останутся без питьевой воды
28 Октября 2019 15:09
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Две улицы столицы – Нажимеденова и Калдаякова – в связи с плановыми работами на водопроводе временно останутся без питьевой воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.
Новости по темеКакие села будут обеспечены централизованным водоснабжением Более двух тысяч павлодарских сельчан подключат к Майскому водопроводу до конца года На десять дней отключат горячую воду в Костанае
«ГКП «Астана су арнасы« сообщает, что в связи с проведением плановых работ на водопроводе по адресу ул. Нажимеденова - Калдаякова, будет прекращена подача питьевой воды 29.10.2019г. с 10.00 до 22.00», - говорится в сообщении пресс-службы аппарата акима района «Алматы».
Таким образом, отключены будут следующие жилые дома:1. Ул. Нажимеденова, 10/1, 10/3, 10/42. Ул. Калдаякова, 1, 11, 13
Ключевые слова: Нур-Султан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Участвовать в столичной программе «1000 мест. Уличная торговля» стало проще
- Свыше 14 тысяч человек охвачено акцией «STOP Туберкулез» в Нур-Султане
- Рабочие из Индии подрались в Нур-Султане
- Штормовое предупреждение в Нур-Султане: сильный ветер
- Кто занимается расследованием дела ЛРТ
- Чем выгодно ЛРТ столице, рассказали в акимате Нур-Султана
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047