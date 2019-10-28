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Две улицы Нур-Султана временно останутся без питьевой воды

28 Октября 2019 15:09
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Две улицы Нур-Султана временно останутся без питьевой воды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Две улицы столицы – Нажимеденова и Калдаякова – в связи с плановыми работами на водопроводе временно останутся без питьевой воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

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«ГКП «Астана су арнасы« сообщает, что в связи с проведением плановых работ на водопроводе по адресу ул. Нажимеденова - Калдаякова, будет прекращена подача питьевой воды 29.10.2019г. с 10.00 до 22.00», - говорится в сообщении пресс-службы аппарата акима района «Алматы».

Таким образом, отключены будут следующие жилые дома:1. Ул. Нажимеденова, 10/1, 10/3, 10/42. Ул. Калдаякова, 1, 11, 13

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Ключевые слова: Нур-Султан,
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