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вчера 23:00
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Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана начали работы по текущему ремонту дорожного полотна улиц Аркарлы и Ойыл, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
В связи с ремонтными работами с 19 мая по 7 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Аркарлы на участке от ул. Чехова до ул. Коксенгир, а также по ул. Ойыл на участке от ул. Аркарлы до разворотной площадки для общественного транспорта.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.
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