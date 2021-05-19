+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 426.05 EUR 520.46
RUB 5.78 CNY 66.35
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице

19 Мая 2021 21:42
Поделиться:
Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана начали работы по текущему ремонту дорожного полотна улиц Аркарлы и Ойыл, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Новости по теме
Плохие дороги: депутат озвучил ряд предложений для решения проблемы
Шесть компаний лишены лицензии за некачественный ремонт дорог в Алматы Участок улицы Пушкина временно перекроют в столице Совет по развитию креативных индустрий создали в Нур-Султане

В связи с ремонтными работами с 19 мая по 7 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по ул. Аркарлы на участке от ул. Чехова до ул. Коксенгир, а также по ул. Ойыл на участке от ул. Аркарлы до разворотной площадки для общественного транспорта.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Дороги  
Поделиться:
Новости по теме
Плохие дороги: депутат озвучил ряд предложений для решения проблемы
Шесть компаний лишены лицензии за некачественный ремонт дорог в Алматы
Участок улицы Пушкина временно перекроют в столице
Совет по развитию креативных индустрий создали в Нур-Султане
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности
2 Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Аманжола Кошанова
3 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
4 Смерть казахстанцев после вакцинации: Минздрав озвучил результаты расследования
5 Первый экологический театр распахнул двери для юных зрителей в Нур-Султане
Читайте также
Участок улицы Пушкина временно перекроют в столице
Как планируется развивать инфраструктуру столичного аэропорта
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив