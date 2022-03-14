Две тысячи земельных участков под ИЖС выдадут жителям Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Основные направления в работе на 2022 год в соответствии с задачами, поставленными Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, обсудили в Таразе на отчетной встрече главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на встрече с жителями территориального округа №7 города Тараза аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев обсудил итоги социально-экономического развития региона за прошлый 2021 год и обозначил основные направления в работе на год нынешний в соответствии с задачами, поставленными Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

В территориальный округ №7 входят центральные улицы и привокзальный район областного центра.

«Недавно Глава государства подписал Указ о проведении встреч акимов с населением, - сказал аким области. - Теперь акимы всех уровней будут проводить в течение года встречи с жителями, в ходе которых будут информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути и сроки решения проблемных вопросов».

Глава региона подчеркнул, что в прошлом году все поручения Президента Казахстана были выполнены в полном объеме.

Показатели социально-экономического развития области не ниже среднереспубликанских. Жители вовремя получают социальные выплаты. Поэтапно строятся социальные объекты.

«В первую очередь, население волнуют вопросы, касающиеся инфраструктуры, - подчеркнул Бердибек Сапарбаев. - Разработан и утвержден трехлетний план по ремонту дорог, освещению улиц, благоустройству дворов многоквартирных домов, реконструкции ирригационных систем, водопроводных и канализационных сетей города. В течение ближайших двух лет все улицы города будут заасфальтированы, проведут освещение, полностью будет решена проблема с питьевой водой».

В этом году в округе №7 планируется провести средний ремонт трех улиц, капитальный ремонт одной улицы, проведут освещение на 19 улицах. Благоустроят девять придомовых территорий, построят три футбольные площадки.

По интересующему всех вопросу стабилизации цен на продукты питания глава региона ответил, что в этом направлении проводится комплексная работа. Мониторинговые группы следят за стоимостью 19 социально значимых продовольственных товаров, проводят разъяснительную работу о недопущении превышения торговой надбавки. В областном центре открыто 15 социальных магазинов. В округе №7 социальный магазин открылся рядом с крупным торговым центром.

Жилищный вопрос также остается актуальным. В прошлом году под индивидуальную жилую застройку было выдано 1 500 земельных участков, в этом году планируется их количество довести до двух тысяч. Аким области обратил внимание на то, что гражданам будут выделяться земельные участки под ИЖС с подготовленной инженерной инфраструктурой.

В рамках проекта «Таразға тарту» в округе №7 построен сквер «Білім», рядом с многоэтажными жилыми домами благоустроено четыре сквера, построено три спортивные площадки, площадка по мини-футболу. Проведены работы по благоустройству в Майской роще, где сейчас расположен реабилитационный центр «Асар». Рядом строится центр иппотерапии.

Касаемо социальных объектов, аким области заявил, что в течение двух лет полностью будет решена проблема аварийных и трехсменных школ.

В округе №7 имеется шесть школ. На месте прежнего здания средней школы №4 возвели новое. В школе №33 появился современный кабинет химии новой модификации, в школе №13 - кабинет физики.

В ходе встречи был заслушан отчет акима города Тараза Ержана Жилкибаева о проделанной работе за 2021 год.

За счет средств из республиканского бюджета проведен капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №2 по улице Карахана. На общую сумму 257,2 млн тенге проведен средний ремонт 11,3 км дорог, на 21,5 млн тенге - текущий ремонт водопроводных сетей на двух улицах этого округа. На улице Громова установлены линии электропередач. Благоустроена территория возле домов №4а и 6 по улице Сагындыкова.

Жители задавали градоначальнику вопросы, касающиеся дорожной безопасности, увеличения количества социальных павильонов, строительства игровых площадок, развития дренажных систем, сферы ЖКХ, озеленения города и благоустройства.

«Акимат города Тараза детально изучит каждое ваше обращение. Граждане обязательно получат ответы на волнующие вопросы. Вся информация будет опубликована в СМИ и соцсетях», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В завершение встречи он призвал жителей проявлять активную гражданскую позицию и внести свой вклад в благоустройство родного города.

«Наша общая задача – сохранить общественное согласие и единство. Мир и стабильность зависят от каждого из нас. Без сохранения и укрепления этих ценностей невозможно достичь поставленных целей», - подчеркнул глава региона.