Две тысячи соцпроектов реализовано в рамках развития молодежного корпуса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Две тысячи социальных проектов реализовано в рамках проекта развития молодежного корпуса в РК. Об этом заявил вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект развития молодежного корпуса в Казахстане запускался с 2016 года. Основная цель проекта – развитие навыков уязвимой молодежи и оказание им поддержки. За эти пять лет реализации проекта Zhas Project превратился в настоящий бренд и думаю, это неслучайно. От проекта положительный эффект получила молодежь, которая приобрела жизненно необходимые навыки. Также молодежь получила навыки по реализации своих социальных проектов.

Программа положительно повлияла на сообщество в целом. 10 тысяч молодых людей приняли участие в проекте и 9 тысяч из них успешно завершили. Больше чем две тысячи социальных проектов были реализованы за 4 года: 20% были осуществлены в сельской местности, 20% проектов были реализованы в образовательных целях. 10% проектов были нацелены на развитие культуры, некоторые были направлены на развитие социальной сферы, также были запущены языковые курсы, компьютерные клубы, которые очень важны для сельской местности», - отметил вице-министр образования и науки.

Также было запущено производство мясомолочной продукции, пищевой промышленности, были открыты косметические салоны, швейные салоны, и все это предоставило молодежи возможности осуществлять свои проекты и продолжать свой бизнес, которые они создали в результате этого проекта.

«Эти проекты были полезны для сообщества, для госорганов которые работают на местах. Также в рамках Zhas Project был реализован ряд мер для решения стратегических задач государства. В частности, в рамках проекта были подготовлены различные документы, в том числе методички по работе с молодежью из категории NEET, индекс развития молодежи, стратегия развития волонтерской деятельности. В этом году в образовательные программы школ включили курсы по обучению жизненно важным навыкам. В этой связи в рамках проекта сформируем программу навыков. За эти годы проект не просто ответил потребностям государственной молодежной политики, но и способствовал ее развитию, появлению подходов и мер по работе с молодежью», - добавил Куаныш Ергалиев.

Напомним, 10 тысяч молодых казахстанцев приняли участие в проекте развития молодежного корпуса.