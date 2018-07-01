Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стражи порядка вышли на рейд по трем крупнейшим в городе авторынкам, чтобы выявить точки нелегальных продаж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня утром вместо покупателей к продавцам авторынка «Жибек Жолы» с рейдом нагрянули стражи порядка. Сам рынок был взят в плотное кольцо полицейскими и военнослужащими Нацгвардии, которые не пускали на его территорию автомашины, и тщательно досматривали машины, которые хотели выехать. Одновременно подобный рейд начался еще на двух рынках города. В рейде задействовано порядка 2 тысяч человек.

«25 июля в Алматы объявлено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное, в первую очередь, на оздоровление криминогенной ситуации в городе. Проверяются граждане, находящиеся на рынке, как из числа покупателей, так и продавцов. Проверяется их личность, среди них много лиц, приехавших из других государств. Будут применены меры к лицам, нарушившим миграционное законодательство. Также проверяется их причастность к совершению других преступлений. Эта локальная отработка будет проводиться вплоть до 29 июля», - рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.





У продавцов также проверяется лицензия на занятие торговлей автозапчастями, оплачивают ли налоги. Сами продавцы рынка отрицают, что скупают или торгуют краденными запчастями. Автозапчасти, по словам продавцом, они покупают на складе, в таком состоянии, в каком они лежат на прилавках.

«Привозят, у меня есть два зеркала Nissan, все подписано, приобретал на складе. Люди приносят, но мы не берём. Лично я не беру», - сказал один из продавцов рынка.

Директор рынка Агзам Ибрагимов рассказал, что с теми, кто скупает краденные запчасти, будет расторгнут договор.











«Мы развесили везде указатели, кто скупает запчасти ворованные, мы расторгаем договоры, когда ловим. С прошлого года такая практика, потому что воровство кругом, у меня тоже украли зеркала. Люди жалуются, кто-то приходит, может найти свои зеркала. Жалуются - мы опечатываем контейнеры. Но такого не было. У нас около 400 контейнеров, которые подают б/у товары. Всего 1600 контейнеров», - рассказал Агзам Ибрагимов.

Итоги рейда будут подведены после 29 июля, но есть уже промежуточные результаты. Так, у некоторых продавцов нет документов, подтверждающих легальность товара. Объясняют они это тем, что хозяева торговых точек уехали за товаром в другой город или страну. Помимо этого, был установлен ряд торговых точек, где трудились несовершеннолетние. В отношении их родителей будут составлены административные протоколы, оштрафуют и тех людей, которые привлекли и незаконно эксплуатировали их труд.











Буквально на глазах у журналистов был задержан мужчина, в его машине обнаружили наркотическое вещество. Как выяснялось, он привлек внимание полицейских своим неадекватным поведением, и пытался от них что-то спрятать. С его слов, он уже более 10 лет употребляет наркотические вещества, и полгода назад освободился из мест лишения свободы. Предварительно, его действия квалифицируются как хранение и употребление наркотиков. Причастен ли данный человек к сбыту, установит дальнейшее расследование.







Итоги рейда будут подведены после 29 июля.