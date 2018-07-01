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Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы

25 Июля 2018 13:32 817
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Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы стражи порядка вышли на рейд по трем крупнейшим в городе авторынкам, чтобы выявить точки нелегальных продаж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня утром вместо покупателей к продавцам авторынка «Жибек Жолы» с рейдом нагрянули стражи порядка. Сам рынок был взят в плотное кольцо полицейскими и военнослужащими Нацгвардии, которые не пускали на его территорию автомашины, и тщательно досматривали машины, которые хотели выехать. Одновременно подобный рейд начался еще на двух рынках города. В рейде задействовано порядка 2 тысяч человек.

«25 июля в Алматы объявлено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное, в первую очередь, на оздоровление криминогенной ситуации в городе. Проверяются граждане, находящиеся на рынке, как из числа покупателей, так и продавцов. Проверяется их личность, среди них много лиц, приехавших из других государств. Будут применены меры к лицам, нарушившим миграционное законодательство. Также проверяется их причастность к совершению других преступлений. Эта локальная отработка будет проводиться вплоть до 29 июля», - рассказала официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы

У продавцов также проверяется лицензия на занятие торговлей автозапчастями, оплачивают ли налоги.  Сами продавцы рынка отрицают, что скупают или торгуют краденными запчастями. Автозапчасти, по словам продавцом, они покупают на складе, в таком состоянии, в каком они лежат на прилавках.

«Привозят, у меня есть два зеркала Nissan, все подписано, приобретал на складе. Люди приносят, но мы не берём. Лично я не беру», - сказал один из продавцов рынка.

Директор рынка Агзам Ибрагимов рассказал, что с теми, кто скупает краденные запчасти, будет расторгнут договор.

Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы
Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы
Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы
Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы

«Мы развесили везде указатели, кто скупает запчасти ворованные, мы расторгаем договоры, когда ловим. С прошлого года такая практика, потому что воровство кругом, у меня тоже украли зеркала. Люди жалуются, кто-то приходит, может найти свои зеркала. Жалуются - мы опечатываем контейнеры. Но такого не было. У нас около 400 контейнеров, которые подают б/у товары. Всего 1600 контейнеров», - рассказал  Агзам Ибрагимов.

Итоги рейда будут подведены после 29 июля, но есть уже промежуточные результаты. Так, у некоторых продавцов нет документов, подтверждающих легальность товара. Объясняют они это тем, что хозяева торговых точек уехали за товаром в другой город или страну. Помимо этого, был установлен ряд торговых точек, где трудились несовершеннолетние. В отношении их родителей будут составлены административные протоколы, оштрафуют и тех людей, которые привлекли и незаконно эксплуатировали их труд.

Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы
Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы
Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы
Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы

Буквально на глазах у журналистов был задержан мужчина, в его машине обнаружили наркотическое вещество. Как выяснялось, он привлек внимание полицейских своим неадекватным поведением, и пытался от них что-то спрятать. С его слов, он уже более 10 лет употребляет наркотические вещества, и полгода назад освободился из мест лишения свободы. Предварительно, его действия квалифицируются как хранение и употребление наркотиков. Причастен ли данный человек к сбыту, установит дальнейшее расследование.

Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы
Две тысячи правоохранителей провели рейд по авторынкам Алматы

Итоги рейда будут подведены после 29 июля.

 

 

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Ключевые слова: МВД РК, Алматы, Безопасность,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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