Две тысячи граждан Узбекистана привлечены за нарушения миграционного законодательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МВД РК с узбекскими коллегами впервые проведено совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет миграционной службы МВД РК.

За нарушение правил пребывания в Казахстане к административной ответственности привлечено более 2000 граждан Узбекистана. Сокращены сроки пребывания 427 гражданам, за пределы страны выдворено 186 граждан Узбекистана. Задержаны трое разыскиваемых Узбекистаном за уголовные преступления.

Совместная операция проводилась с 18 по 22 ноября с целью профилактики нарушений миграционного законодательства со стороны граждан Узбекистана, содействия в добровольном возвращении граждан, пресечения каналов незаконной миграции и установления находящихся в розыске.

Всего за 4 дня операции за нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к административной ответственности привлечено 56 работодателей. Водворены в приемники-распределители 218 иностранцев без документов, удостоверяющих личность. Возбуждено 6 уголовных дел за нарушение миграционного законодательства.

Кроме того, МВД Казахстана инициированы запросы по добровольному возврату в порядке реадмиссии в отношении 83 граждан Узбекистана. Всем реадмиссируемым лицам выданы свидетельства на возвращение.

Казахстанской стороной были созданы условия для решения совместных задач, оказания правовой помощи гражданам Узбекистана, предоставлены автобусы для доставления иностранцев до границы, обеспечено сопровождение спецмашинами.

Узбекские коллеги создали штаб в Узбекистане для своевременного решения вопросов своих граждан. На всем протяжении операции активную работу проводили сотрудники дипломатического представительства Узбекистана в Казахстане.

Узбекские коллеги ознакомились с деятельностью центров миграционных услуг, непосредственно в приемниках-распределителях ДП городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, оказали консультативную помощь лицам, находящихся в них.

По завершении операции узбекская сторона выразила благодарность МВД Казахстана за содействие в решении вопросов, направленных на защиту интересов их граждан.

Стороны договорились о проведение подобных операций на регулярной основе.