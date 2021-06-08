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    21:42, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Две тысячи доз гашиша изъяли у братьев в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В результате очередной спецоперации по пресечению незаконного оборота наркотических веществ, полицейские изъяли две тысячи доз гашиша у братьев-наркодилеров в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В поле зрения правоохранителей попала преступная группа, состоящая из трех братьев в возрасте от 35 до 40 лет, постоянно проживая в городе Усть-Каменогорск. Они решили наладить семейный наркобизнес и начать торговать гашишем.

    Для этого младший из братьев нашел способ, чтобы завезти в областной центр особо крупную партию данного вещества. Однако воплотить до конца в жизнь свои преступные замыслы им не позволили полицейские.












    27 мая в результате проведенных специальных мероприятий все перечисленные фигуранты были задержаны с поличным. У каждого из них были изъяты наркотики.

    Как отметил начальник департамента полиции Сагат Мадиев, общий вес изъятого наркотического вещества – гашиша составил 10 килограмм, что эквивалентно двум тысячам разовых доз.

    В настоящее время в отношении подозреваемых осуществляется досудебное расследование по статье 297 УК РК, санкция которой предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Со слов задержанных, наркотики были привезены в Усть-Каменогорск из южных регионов страны.

    Сейчас все обстоятельства выясняются, по ним будет дана соответствующая правовая оценка.


    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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