Две тысячи доз гашиша изъяли у братьев в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В результате очередной спецоперации по пресечению незаконного оборота наркотических веществ, полицейские изъяли две тысячи доз гашиша у братьев-наркодилеров в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В поле зрения правоохранителей попала преступная группа, состоящая из трех братьев в возрасте от 35 до 40 лет, постоянно проживая в городе Усть-Каменогорск. Они решили наладить семейный наркобизнес и начать торговать гашишем.

Для этого младший из братьев нашел способ, чтобы завезти в областной центр особо крупную партию данного вещества. Однако воплотить до конца в жизнь свои преступные замыслы им не позволили полицейские.













































27 мая в результате проведенных специальных мероприятий все перечисленные фигуранты были задержаны с поличным. У каждого из них были изъяты наркотики.

Как отметил начальник департамента полиции Сагат Мадиев, общий вес изъятого наркотического вещества – гашиша составил 10 килограмм, что эквивалентно двум тысячам разовых доз.

В настоящее время в отношении подозреваемых осуществляется досудебное расследование по статье 297 УК РК, санкция которой предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Со слов задержанных, наркотики были привезены в Усть-Каменогорск из южных регионов страны.

Сейчас все обстоятельства выясняются, по ним будет дана соответствующая правовая оценка.