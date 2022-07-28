28 Июля 2022 21:05

Две тыс. бутылок нелицензионного алкоголя изъяли у костанайского торговца

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области полиция задержаля водителя автомашины «ГАЗ-33025», у которого найдено 10 ящиков алкогольной продукции без акцизной марки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Патрульные полицейские проводили рейды в поселке Аманкарагай в рамках оперативно- профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

«30-летний местный житель был задержан во дворе дома. В машине стражи порядка обнаружили две тыс. бутылок алкоголя. Выяснилось, что молодой человек работает продавцом в одном из магазинов и решил реализовать суррогатные спиртные напитки. Материалы переданы в управление государственных доходов по Аулиекольскому району для принятия решения», - сообщили в департаменте полиции области.

Полицейские предупреждают продавцов об ответственности за продажу алкогольных напитков нелицензированной продукции. О фактах реализации контрафакта или других нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции можно сообщать в полицию.