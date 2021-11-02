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    13:47, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Две туши сайги обнаружили у жителя Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В сарае жителя Актюбинской области нашли туши сайги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Браконьер», в ходе санкционированного обыска в сарае у 29-летнего жителя села Иргиз были обнаружены две туши сайги и транспортное средство ВАЗ-21015.

    Полицейские предполагают, что мужчина занимался браконьерством, передвигаясь на своем транспорте.

    По факту начато досудебное расследование по статье 339 части 1-1 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами».


    Теги:
    МВД РК Закон и право Экология Видео Актюбинская область
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