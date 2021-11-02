Две туши сайги обнаружили у жителя Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В сарае жителя Актюбинской области нашли туши сайги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий «Браконьер», в ходе санкционированного обыска в сарае у 29-летнего жителя села Иргиз были обнаружены две туши сайги и транспортное средство ВАЗ-21015.

Полицейские предполагают, что мужчина занимался браконьерством, передвигаясь на своем транспорте.

По факту начато досудебное расследование по статье 339 части 1-1 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к использованию видами растений или животных, их частями или дериватами».