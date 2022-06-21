21 Июня 2022 22:10

Две туркестанские рыси появились в Карагандинском зоопарке

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Коллекция Карагандинского зоопарка пополнилась двумя особями туркестанской рыси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинском зоопарке появились две туркестанские рыси. Самку зовут Жулдыз, самца - Тенгиз. Естественной средой обитания для этих животных являются леса, степи, скалистые местности, горные склоны.

«Мы являемся членами Евразийской ассоциации развития зоопарков и аквариумов с 2014 года. Членство в ассоциации подразумевает реализацию, продажу и обмен животных. Мы отдали им двугорбых верблюдов, которых поменяли на наших лошадок в Балхаше у частного лица. У нас своих личных верблюдов нет, так как за несколько лет наши верблюды только недавно дали приплод. Мы в апреле обменяли своих лошадей на верблюдов, потом мы их держали полтора месяца на карантинной зоне и отправили их на собственной машине в Бишкек. Оттуда привезли вот этих рысей», - говорит директор Карагандинского государственного зоологического парка Гульнара Адамбекова.





Это туркестанские рыси. Они являются краснокнижными животными международной Красной книги России и Казахстана. Этот плотоядный хищник семейства кошачьих широко распространен в Центральной и Южной Азии, в Китае и Монголии.

В Карагандинском зоопарке туркестанских рысей никогда не было. Им подготовили специальный вольер. К зиме сотрудники зоопарка планируют его утеплить. Они надеются, что данные хищники приживутся и дадут приплод. Половозрелость у этих животных наступает в 3 года, а продолжительность жизни составляет 15-18 лет.

В Карагандинском зоологическом парке очень много краснокнижных животных. Более 80% из них являются исчезающими видами.

«Эта туркестанская рысь очень малоразводимая. Можно сказать, что это практически исчезающий вид. Наш зоологический парк давно мечтал приобрести данный вид животных. Мы мечтаем приобрести черного ягуара, сервала и т.д. Сейчас путем переговоров мы хотим пополнить коллекцию и развивать зоопарк», - добавила Гульнара Адамбекова.