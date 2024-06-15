Две цистерны бензина пытались незаконно вывезти в Кыргызстан

Два вагона-цистерны под видом газового конденсата, в котором перевозили бензин марки АИ-80 весом 100,2 тонн, были задержаны при пересечении казахстанско-кыргызской границы через железнодорожный пункт пропуска «Мерке», передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

В задержании в мае т.г. участвовали сотрудники департамента государственных доходов по Жамбылской области КГД МФ РК совместно с Пограничной службой КНБ РК и департаментом экономических расследований по Жамбылской области.

Общая стоимость бензина составила более 9 млн.тенге.



По данному факту будут приняты соответствующие меры, предусмотренные казахстанским законодательством.



Напомним, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» правом реализации нефтепродуктов за пределы страны обладают исключительно производители нефтепродуктов и поставщики нефти. Иные лица не вправе осуществлять реализацию нефтепродуктов за пределы республики.



Также КГД МФ РК сообщает, что с мая 2024 года, в партнерстве с Агентством по финансовому мониторингу, проводятся совместные мероприятия по пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов из Казахстана.