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    22:10, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Две цистерны бензина пытались незаконно вывезти в Кыргызстан

    задержание вагона-цистерны с бензином
    Фото: КГД МФ РК

    Два вагона-цистерны под видом газового конденсата, в котором перевозили бензин марки АИ-80 весом 100,2 тонн, были задержаны при пересечении казахстанско-кыргызской границы через железнодорожный пункт пропуска «Мерке», передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

    В задержании в мае т.г. участвовали сотрудники департамента государственных доходов по Жамбылской области КГД МФ РК совместно с Пограничной службой КНБ РК и департаментом экономических расследований по Жамбылской области.

    Общая стоимость бензина составила более 9 млн.тенге.

    По данному факту будут приняты соответствующие меры, предусмотренные казахстанским законодательством.

    Напомним, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» правом реализации нефтепродуктов за пределы страны обладают исключительно производители нефтепродуктов и поставщики нефти. Иные лица не вправе осуществлять реализацию нефтепродуктов за пределы республики.

    Также КГД МФ РК сообщает, что с мая 2024 года, в партнерстве с Агентством по финансовому мониторингу, проводятся совместные мероприятия по пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов из Казахстана.

    Теги:
    Минфин РК Жамбылская область КНБ Бензин
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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