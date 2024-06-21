09:52, 21 Июнь 2024 | GMT +6
Две центральные улицы закроют в Алматы из-за ремонта на теплосетях
В Бостандыкском районе Алматы закроют проезд по двум улицам для проведения ремонтных работ на теплосетях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимат города.
Движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто:
- с 22.00 часов 21 июня до 12.00 часов 22 июня по улице Сатпаева от улицы Масанчи до проспекта Сейфуллина;
- с 22.00 часов 21 июня до 12.00 часов 23 июня по улице Наурызбай батыра от проспекта Абая до улицы Сатпаева.
— Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ по устранению выявленных в ходе гидравлических испытаний дефектов на тепловых сетях, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов. Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, — говорится в сообщении ТОО «Алматинские тепловые сети».