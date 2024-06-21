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    09:52, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Две центральные улицы закроют в Алматы из-за ремонта на теплосетях

    алматы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Бостандыкском районе Алматы закроют проезд по двум улицам для проведения ремонтных работ на теплосетях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимат города.

    Движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто:

    • с 22.00 часов 21 июня до 12.00 часов 22 июня по улице Сатпаева от улицы Масанчи до проспекта Сейфуллина;
    • с 22.00 часов 21 июня до 12.00 часов 23 июня по улице Наурызбай батыра от проспекта Абая до улицы Сатпаева.

    — Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ по устранению выявленных в ходе гидравлических испытаний дефектов на тепловых сетях, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов. Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, — говорится в сообщении ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Теги:
    Ремонт Регионы Казахстана Тепловые сети Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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