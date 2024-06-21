Две центральные улицы закроют в Алматы из-за ремонта на теплосетях

В Бостандыкском районе Алматы закроют проезд по двум улицам для проведения ремонтных работ на теплосетях, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимат города.

Движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто:

— Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых ремонтных работ по устранению выявленных в ходе гидравлических испытаний дефектов на тепловых сетях, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов. Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам, — говорится в сообщении ТОО «Алматинские тепловые сети».