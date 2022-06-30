30 Июня 2022 21:13

Две трубы демонтируют на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 намерены демонтировать две трубы: частично обрушившуюся и вторую, 1962-го года постройки. Об этом сообщил на брифинге службы центральных коммуникаций аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона проинформировал о ходе работ на теплоцентрали. По его данным, в ремонте задействовали 35 подрядных организаций, около 500 человек. Необходимые материалы закупили.

«Акционеры изыскали на восстановление ТЭЦ более 18 млрд тенге. Из бюджета ни одного тенге не выделялось и не будет выделяться. Это частный объект. Капитально отремонтируют шесть котлов до 1 сентября. К 1 ноября должны завершить еще три. На ТЭЦ 12 котлов, из которых будут работать в отопительный сезон 11. Идет разбор обрушившейся трубы. Мешают погодные условия – ветер, дождь. Разбирать могут только подготовленные специалисты, альпинисты с лицензией. Как только разберут до безопасной высоты, то будут установлены «люльки», смогут работать больше людей и темпы разбора возрастут. Наша задача – до осени ее разобрать. Через некоторое время начнется разбор второй трубы. На следующий год запланировано строительство новой трубы. Она заменит две», - прокомментировал К. Аксакалов.

20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Погибла сотрудница предприятия, ее тело обнаружили под завалами утром 22-го марта. В этот же день прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2. 1-го апреля задержали генерального директора АО «Севказэнерго». Длительное время в Петропавловске наблюдались перебои с отоплением. Проблемы Петропавловской ТЭЦ-2 обсуждали на общественном совете области. Его участники опасались, что восстановительные работы на ТЭЦ не завершатся к началу отопительного сезона. Глава региона отмечал, что против восстановления ТЭЦ за счет повышения тарифов. В апреле министр энергетики Болат Акчулаков подтвердил, что ремонт будет проводиться за счет средств акционеров.