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Две трети жителей Жамбылской области могут принять участие в выборах

17 Марта 2023, 21:30
Две трети жителей Жамбылской области могут принять участие в выборах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По данным избирательной комиссии по Жамбылской области, на территории региона в день выборов будут работать 499 территориальных избирательных участков, по Таразу - 125, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Принять участие в голосовании смогут 717 090 жителей Жамбылской области, в Таразе в список избирателей включены 255 414 жителей областного центра. Всего в Жамбылской области проживает 1,2 млн жителей, в Таразе – 460 тысяч.

«Все семь партий, представленных в республике в предвыборной кампании, будут участвовать в выборах, - пояснил председатель Жамбылской областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов. – В самом начале предвыборной кампании в кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК подали документы 23 человека. В ходе предвыборной гонки сошли с дистанции 11. Из них пятеро в связи с невнесением избирательного взноса, четверо заявили самоотвод, один кандидат выбыл в связи с расхождением данных в поданной декларации. И один кандидат по решению суда отстранен за преждевременную предвыборную агитацию».

По данным облизбиркома, в областной маслихат по Жамбылской области зарегистрировано 64 кандидата по одномандатным территориальным округам, по партийным спискам - 72 кандидата. В депутаты Мажилиса Парламента РК по одномандатным территориальным округам по 15-му округу зарегистрировано 6 кандидатов, по 16-му округу – также 6 кандидатов.

Случаев повреждения или уничтожения агитационных материалов в ходе предвыборной кампании не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.


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