Две трети объёмов ритейла по Казахстану обеспечили микро- и малые предприятия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём розничной торговли за январь–декабрь 2021 года достиг 13,4 трлн тг — на 15,5% больше в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Реальный рост в секторе составил 6,5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Почти две трети ритейла пришлись на непродовольственные товары: плюс 17,5% в деньгах и плюс 9,6% в реальном объёме, до 8,4 трлн тг. В сегменте продовольственных товаров объёмы розничных продаж составили 5 трлн тг — на 12,2% больше, чем в 2020 году (реальный рост — на 1%).

Среди регионов РК почти треть объёмов ритейла за январь–декабрь 2021 года пришлась лишь на финцентр, Алматы: 4,2 трлн тг. Заметим, что в результате «январских событий» именно Алматы пострадал больше всех, а наибольший ущерб пришёлся непосредственно на сферу торговли.

В тройке лидеров по объёмам розничных продаж также оказались Нур-Султан (1,5 трлн тг) и Восточно-Казахстанская область (1,2 трлн тг).

Существенный объём ритейла пришёлся на частные казахстанские компании: 11,8 трлн тг — на 11,8% больше в деньгах, чем за январь–декабрь 2020 года. При этом объём розничной торговли иностранных компаний вырос более чем в 1,5 раза, до 1,5 трлн тг.

Две трети объёма розничной торговли пришлись на индивидуальных предпринимателей и малые компании: 4,7 трлн и 4,2 трлн тг соответственно. На средние торговые предприятия пришлось 1,5 трлн тг, на крупные — 3 трлн тг.

Напомним, в результате погромов наиболее пострадавшими субъектами предпринимательства были компании сферы торговли, причём в основном микро- и малые предприятия.