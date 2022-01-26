Две трети объема произведенных в РК сжиженных пропана и бутана отправляются на экспорт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Две трети объема произведенных в РК сжиженных пропана и бутана отправляются на экспорт. Оптовые цены в секторе выросли на 28% за год. Добыча природного газа, в свою очередь, сокращается второй год подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

Объем природного газа, добытого в РК за январь–ноябрь 2021 года, составил 49,1 млрд кубометров — на 2,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Показатель сокращается два года подряд и является самым низким за последние четыре года.

Из этих 49,1 млрд кубических метров объем природного естественного газа в газообразном состоянии составил 19,5 млрд кубометров, а объем нефтяного попутного газа — 29,6 млрд кубических метров.

Как известно, практически вся добыча природного газа традиционно приходится на Западный Казахстан: Атыраускую (22,5 млрд куб м), Западно-Казахстанскую (17,6 млрд куб м), Актюбинскую (5,2 млрд куб м) и Мангистаускую (2,6 млрд куб м) области.

В сегменте переработки за январь–ноябрь 2021 года в Казахстане произвели почти 2,4 млн тонн сжиженных пропана и бутана — на 0,5% больше по сравнению с январём–ноябрем 2020-го. Рост объема производства пропана и бутана продолжается шестой год подряд.

Более половины объема производства было сосредоточено в Атырауской области (1,4 млн тонн). Значительные объёмы также пришлись на Актюбинскую (541,9 тыс тонн) и Павлодарскую (113,3 тыс тонн) области, и Шымкент.

Напомним: Правительство РК для стабилизации социально-экономической ситуации в стране ввело мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, в том числе на газоснабжение, до 1 июля 2022 года. Также были установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС по всему Казахстану. Срочные меры были предприняты после митингов, вызванных резким удорожанием сжиженного газа для автомобилистов на АЗС, связанным с полным (на 100%) переходом торгов сжиженным нефтяным газом на электронные торговые площадки и биржи. Полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесен на год.

Еще одна срочная мера по стабилизации социально-экономической ситуации – ускорение подготовительных работ по строительству нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

Заметим: на экспорт за январь–октябрь 2021 года было отправлено почти 1,5 млн тонн сжиженных пропана и бутана, что составило 68,8% от объема производства за соответствующий период. При этом это на 7,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Доля реализации сжиженных пропана и бутана на внутреннем рынке за год выросла с 24,5% до 31,2% от общего объема ресурсов и составила 676,8 тыс тонн (рост за год — на 29,3%).

Импортировали же в Казахстан за соответствующий период всего 40,1 тонны пропана и бутана — на 38,4% меньше, чем годом ранее.

Оптовые цены на сжиженные пропан и бутан, произведенные в стране и предназначенные, в числе прочего, для розничной реализации на внутреннем рынке, за январь–декабрь 2021 года выросли на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, хотя до этого два года подряд цены снижались: на 6,7% в 2020 году и на 2,7% — в 2019-м.