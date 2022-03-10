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Две трети казахстанского экспорта услуг пришлись на Китай, Россию и Узбекистан

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Марта 2022, 14:25
Две трети казахстанского экспорта услуг пришлись на Китай, Россию и Узбекистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём экспорта международных услуг РК за январь–сентябрь 2021 года достиг 4,2 млрд долл. США, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,3%. Объём импорта услуг в РК, напротив, уменьшился на 14%, до 5,4 млрд долл. США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Дефицит баланса международных услуг РК за год сократился с 2,5 млрд долл. США в январе–сентябре 2020 года до 1,2 млрд долл. США в аналогичном периоде 2021-го.

Сразу две трети в структуре экспорта международных услуг РК за январь–сентябрь 2021 года составили только транспортные услуги: 2,9 млрд долл. США. Значительные объёмы также пришлись на поездки (395 млн долл. США), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (121,7 млн долл. США) и финансовые услуги (112 млн долл. США).

В разрезе стран основной объём экспорта услуг РК пришёлся на Китай (1,6 млрд долл. США), Россию (769,7 млн долл. США), Узбекистан (263,7 млн долл. США) и Швейцарию (215 млн долл. США).

Почти половину всего объёма импорта международных услуг в РК за январь–сентябрь 2021 года составили транспортные услуги и поездки: 1,4 млрд и 1,2 млрд долл. США соответственно. Значительные объёмы также пришлись на телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (258,4 млн долл. США) и финансовые услуги (172,5 млн долл. США).

По объёму импорта услуг в РК лидировали Россия (889,9 млн долл. США), Великобритания (520,5 млн долл. США), Турция (394,3 млн долл. США) и Китай (182,3 млн долл. США).


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