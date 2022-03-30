Две трассы закрыты в связи с непогодой в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области закрыты две трассы республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Полицейские призывают водителей без необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.











Напомним, из-за непогоды дороги республиканского значения закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.



«В связи с ухудшением погодных условий сильным ветром и бураном закрыта автодорога республиканского значения «Самара-Шымкент» от 776 километра от АЗС Эко ойл до 965 километра вблизи поселка Карабутак. Также закрыта трасса «Актобе-Орск» от 39 километра у села Шамши Калдаякова до 136 километра у границы Российской федерации. Департамент полиции Актюбинской области просит всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге и без крайней необходимости не выезжать за пределы города», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.