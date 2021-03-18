Две товарные биржи признаны готовыми к торгам битумом и бензином

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Биржевой комитет Республики Казахстан признал соответствующими требованиям к товарным биржам, определенных рекомендациями (секционными правилами) по биржевой реализации битума и нефтепродуктов, две товарные биржи из трех, которые подали заявки на проведение торгов данными товарами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

На заседании Биржевого комитета, прошедшего 17 марта под руководством председателя АЗРК Серика Жумангарина, в режиме онлайн товарные биржи наглядно продемонстрировали свою готовность к торгам нефтепродуктами.

Сегодня в Казахстане функционируют 18 товарных бирж и для того, чтобы обеспечить биржам равный доступ к возможностям электронной торговли битумом и нефтепродуктами, всем было предложено участие в Биржевом комитете. Но, в соответствии с секционными правилами, регламентирующими требования к биржам, до презентации были допущены только 3 биржи. В процессе презентации торговых систем и были выявлены обладатели прав на проведение торгов битумом и нефтепродуктами.

По данным председателя правления АО «Товарная биржа ЕТС» Курмета Оразаева, электронная товарная система биржи позволяет участвовать в торгах максимально возможному числу желающих. Прозрачность обеспечивается за счет отражения полной информации о действиях участников торгов, а действующие механизмы позволяют каждому участнику рынка быть информированным о коммерческих действиях всех участников рынка. Все заявки подаются за считанные доли секунды, что очень важно во время биржевых торгов.

Функционал электронной торговой системы обеспечивает проведение биржевых торгов в автоматизированном режиме по всем торговым инструментам. В конечном итоге, это дает возможность корректного сравнения биржевых и небиржевых индикаторов, что необходимо в случае возникновения арбитражных моментов в процессе торгов. Аналогичные возможности товарной биржи «Каспий» и новые инструменты для торговли нефтепродуктами продемонстрировал ее президент Эрик Танаев.

По результатам голосования членов Биржевого комитета две товарные биржи – ЕТС и Каспий – были признаны соответствующими требованиям секционных правил. Третьей бирже, подавшей заявку в Биржевой комитет на рассмотрение для участие в торгах - АО «Казахстанская электронная торговая система» - рекомендовано доработать функционал электронной товарной системы до старта биржевых торгов. При этом начало торгов бензином и битумом запланировано на конец марта.