Две тонны осетра изъяли у жителя Форта-Шевченко

ФОРТ-ШЕВЧЕНКО. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли две тонны осетра у жителя Форт-Шевченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

26 апреля в Тупкараганский РОП поступило сообщение о незаконном хранении рыбы осетровых пород в частном доме города Форт-Шевченко.

В ходе проведения обыска в 7 холодильниках были обнаружены 633 тушки осетра общим весом более двух тонн.

Сотрудники полиции изъяли рыбу и передали в рыбную ферму ТОО «НПП «Казахосетр». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 части 3 УК РК. Проводится досудебное расследование.