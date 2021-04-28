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    13:00, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Две тонны осетра изъяли у жителя Форта-Шевченко

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    ФОРТ-ШЕВЧЕНКО. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли две тонны осетра у жителя Форт-Шевченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    26 апреля в Тупкараганский РОП поступило сообщение о незаконном хранении рыбы осетровых пород в частном доме города Форт-Шевченко.

    В ходе проведения обыска в 7 холодильниках были обнаружены 633 тушки осетра общим весом более двух тонн.
    Сотрудники полиции изъяли рыбу и передали в рыбную ферму ТОО «НПП «Казахосетр». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 части 3 УК РК. Проводится досудебное расследование.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Экология Мангистауская область
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