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Две тонны бензина разлилось на дорогу в Караганде

16 Февраля 2022 15:02
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Две тонны бензина разлилось на дорогу в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На 15 магистрали Караганды опрокинулся бензовоз. В результате аварии на дорогу разлилось около двух тонн бензина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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16 февраля в 12:15 на пересечении 15 магистрали и ул. Попова города Караганды произошло опрокидывание бензовоза. Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, по предварительным данным водитель автомашины «КамАЗ» (бензовоз) не справился с рулевым управлением, и допустил опрокидывание 20 тонного полуприцепа. В результате происшествия на дорожное полотно разлилось около двух тонн бензина.

«Разлив топлива произошло без горения, на площади 300 кв м. Силами ДЧС место разлива покрыто воздушно-механической пеной. Жертв и пострадавших нет. Силами полиции участок дороги временно перекрыт. Цистерна поднята совместными силами ДЧС и ТОО «ГазОйлПром», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Так же данный факт был зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы по результатам которых будет принято процессуальное решение.


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#Карагандинская область   #Происшествия  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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