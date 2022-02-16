Две тонны бензина разлилось на дорогу в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На 15 магистрали Караганды опрокинулся бензовоз. В результате аварии на дорогу разлилось около двух тонн бензина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16 февраля в 12:15 на пересечении 15 магистрали и ул. Попова города Караганды произошло опрокидывание бензовоза. Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области, по предварительным данным водитель автомашины «КамАЗ» (бензовоз) не справился с рулевым управлением, и допустил опрокидывание 20 тонного полуприцепа. В результате происшествия на дорожное полотно разлилось около двух тонн бензина.

«Разлив топлива произошло без горения, на площади 300 кв м. Силами ДЧС место разлива покрыто воздушно-механической пеной. Жертв и пострадавших нет. Силами полиции участок дороги временно перекрыт. Цистерна поднята совместными силами ДЧС и ТОО «ГазОйлПром», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Так же данный факт был зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы по результатам которых будет принято процессуальное решение.