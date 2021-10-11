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    14:07, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Две тонны алкоголя изъяли у продавца спиртного без лицензии в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С начала года в Павлодарском регионе за реализацию спиртных напитков без соответствующей лицензии к ответственности привлекли 90 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Аксу, по улице Астана, в ходе проведения профилактического мероприятия «Участок» участковыми инспекторами полиции Аксу выявлен факт реализации алкогольной продукции лицу, не достигшему 21 года. В ходе проверки полицейскими установлено, что у владельца магазина не имеется лицензии на продажу спиртной продукции. Изъято 3089 бутылок объемом более 2000 литров», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    Там отметили, что по этому факту возбуждено административное производство по статье 463 «Незаконная предпринимательская деятельность» кодекса РК об административных правонарушениях.

    В Павлодарской области с начала 2021 года к ответственности за продажу алкогольных напитков без лицензии наказаны 90 человек.


    Фото пресс-службы ДП Павлодарской области.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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