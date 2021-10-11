Две тонны алкоголя изъяли у продавца спиртного без лицензии в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С начала года в Павлодарском регионе за реализацию спиртных напитков без соответствующей лицензии к ответственности привлекли 90 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Аксу, по улице Астана, в ходе проведения профилактического мероприятия «Участок» участковыми инспекторами полиции Аксу выявлен факт реализации алкогольной продукции лицу, не достигшему 21 года. В ходе проверки полицейскими установлено, что у владельца магазина не имеется лицензии на продажу спиртной продукции. Изъято 3089 бутылок объемом более 2000 литров», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Там отметили, что по этому факту возбуждено административное производство по статье 463 «Незаконная предпринимательская деятельность» кодекса РК об административных правонарушениях.

В Павлодарской области с начала 2021 года к ответственности за продажу алкогольных напитков без лицензии наказаны 90 человек.





Фото пресс-службы ДП Павлодарской области.