Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Две точки незаконного игорного бизнеса выявлены в столице

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Октября 2020, 15:34
Две точки незаконного игорного бизнеса выявлены в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса на территории города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

В ходе осмотра помещений, расположенных по двум адресам, обнаружены и изъяты процессоры, сотовые телефоны, ноутбуки, видеорегистраторы, интернет-модемы, а также денежные средства. На момент проверки в помещении находились администратор и лица-игроки .

Начато досудебное расследование по ст.307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса) и проводятся необходимые следственные мероприятия.


Астана   Минфин РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске