Две тысячи человек будут трудиться в рядах «Жасыл ел» в Карагандинской области

В Караганде стартовал XX трудовой сезон молодежных отрядов «Жасыл ел». В этом году бойцов будет вдвое больше, чем в прошлом – две тысячи человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

О переменах в движении рассказал руководитель Молодежного ресурсного центра Караганды Якуб Джамалов.

- Нынешний сезон у нас юбилейный, двадцатый. В этом году у нас двукратное увеличение бойцов. К паркам и скверам добавились территории организаций образования: заявки нам подали 65 учебных заведений. Оплату труда привязали к минимальной заработной плате, также она рассчитывается по количеству отработанных часов. Бойцы от 14 до 16 лет при четырехчасовой занятости получат 85 тыс. тенге в месяц. А от 16 до 35 лет смогут заработать 127 500 тенге в месяц, - отметил он.

У всех бойцов единая экипировка, с эмблемой 90-летия Караганды. Фронт работы традиционный: посадка цветов, уход за зелеными насаждениями, уборка территорий. Будет время и на совместное общение: игры, тимбилдинги, чтобы можно было лучше познакомиться друг с другом.

Трудовой сезон «Жасыл ел» продолжится до 31 августа.

- О наборе в «Жасыл ел» узнал от знакомых, впервые участвую в этом проекте. К труду готов. Нам объяснили, что предстоит делать. Это отличная возможность самостоятельно заработать и обрести новых друзей, - говорит 14-летний Бесмил Мухамад.

Шестнадцатилетняя Баршын Ардакова поделилась, ради чего записалась в отряд.