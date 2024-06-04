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    09:00, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Две тысячи человек будут трудиться в рядах «Жасыл ел» в Карагандинской области

    Жасыл ел
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Караганде стартовал XX трудовой сезон молодежных отрядов «Жасыл ел». В этом году бойцов будет вдвое больше, чем в прошлом – две тысячи человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    О переменах в движении рассказал руководитель Молодежного ресурсного центра Караганды Якуб Джамалов.

    - Нынешний сезон у нас юбилейный, двадцатый. В этом году у нас двукратное увеличение бойцов. К паркам и скверам добавились территории организаций образования: заявки нам подали 65 учебных заведений. Оплату труда привязали к минимальной заработной плате, также она рассчитывается по количеству отработанных часов. Бойцы от 14 до 16 лет при четырехчасовой занятости получат 85 тыс. тенге в месяц. А от 16 до 35 лет смогут заработать 127 500 тенге в месяц, - отметил он.

    У всех бойцов единая экипировка, с эмблемой 90-летия Караганды. Фронт работы традиционный: посадка цветов, уход за зелеными насаждениями, уборка территорий. Будет время и на совместное общение: игры, тимбилдинги, чтобы можно было лучше познакомиться друг с другом.

    Трудовой сезон «Жасыл ел» продолжится до 31 августа.

    - О наборе в «Жасыл ел» узнал от знакомых, впервые участвую в этом проекте. К труду готов. Нам объяснили, что предстоит делать. Это отличная возможность самостоятельно заработать и обрести новых друзей, - говорит 14-летний Бесмил Мухамад.

    Шестнадцатилетняя Баршын Ардакова поделилась, ради чего записалась в отряд.

    - Жду новых знакомств, опыта, новых воспоминаний и впечатлений. Думаю, такие проекты важны для молодежи, потому что можно чему-то научиться, приносить пользу своему городу. Заработанные деньги отложу на дополнительное обучение, чтобы лучше подготовиться к ЕНТ в следующем году. На этой неделе «Жасыл ел» стартует во всех городах и районах области, - сказала ученица школы-гимназии №41.

    Теги:
    Занятость Молодежная политика Регионы Карагандинская область Караганда Молодежь Трудоустройство
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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