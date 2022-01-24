Две светошумовые гранаты изъяли у жителя Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Карасайском районе Алматинской области у сельского жителя изъяты две светошумовые гранаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела криминальной полиции Карасайского РУП получили оперативную информацию о том, что один из жителей поселка Абай хранит гранаты.

«В ходе проверки сотрудники полиции подтвердили информацию. Подозреваемый, оказавшийся 26-летним местным жителем, признался в хранении и показал место в соседском дворе, где он спрятал две светошумовые гранаты.

Со слов мужчины, во время беспорядков в городе Алматы их ему дал незнакомец с указанием бросать в полицейских. Он этого делать не стал, привез их домой и спрятал», - сообщили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 287 части 3 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Гранаты изъяты и назначена баллистическая экспертиза.

