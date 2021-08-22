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Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау

22 Августа 2021 15:38
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Две свадьбы в карантин проводили в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Две свадьбы на 60 и 50 человек были выявлены мониторинговыми группами в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Несмотря на то, что Акмолинская область находится в «красной» зоне по темпам распространения коронавируса, в регионе продолжаются факты нарушения карантинного режима

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, за минувшие сутки в областном центре было выявлено сразу два торжества.

«Мониторинговая группа выявила свадьбу на 60 человек, которую проводили в ресторане «Рубин» города Кокшетау. Второе свадебное торжество проходило в ресторане «Аристократ». В заведении находились 50 посетителей. По всем нарушениям материалы направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области», - отметили в ведомстве.

В целом с начала года мониторинговыми группами Акмолинской области проверено 26397 объектов различных форм собственности по соблюдению режима карантина. Нарушения выявили на 569 объектах. Составлено 604 административных штрафа, из них рассмотрено 588 на общую сумму 80 млн 429 тысяч 860 тенге. В суды для рассмотрения переданы 14 материалов.

«Мы призываем акмолинцев строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, носить маски, избегать посещения мест массового скопления людей. При этом для борьбы с коронавирусом недостаточно одного соблюдения карантина, важно сформировать коллективный иммунитет через массовую вакцинацию населения», - обратились к жителям санврачи региона.


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#Акмолинская область   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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