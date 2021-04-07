Две свадьбы прервали мониторинговые группы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы продолжаются мероприятия по выявлению объектов, нарушающих карантинные нормы, установленные главным санитарным врачом города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ночь с 5 на 6 апреля выявлено 13 нарушений установленных ограничений. Из общего числа выявленных: 9 объектов относятся к ресторанам, кафе и магазинам, 4 - к компьютерным клубам. Приняты соответствующие меры. Составлены административные протоколы на 25 физических лиц.

Среди выявленных нарушений:

- в Ауэзовском районе функционировало кафе «Шашлычная на Яссауи», где находились около 40 человек;

- в Бостандыкском районе функционировал компьютерный клуб G-Play, где находились около 50 человек;

- в Медеуском районе функционировал банкетный зал «Айлин», где находились около 40 человек;

- в Медеуском районе функционировал банкетный зал «Ритм», где находились около 50 человек.

«Вчера прервали 2 свадебных мероприятия. В ресторанах массовое скопление людей в закрытом помещении. 100 гостей, в том числе и пожилые, и дети, которые входят в группу наибольшего риска заражения. Призываем горожан более ответственно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих», - сказал член мониторинговой группы при акимате Медеуского района Кайрат Нуркасымов.

Всего с 19 марта по 6 апреля выявлено 470 нарушений установленных ограничений, в том числе по:

· Алатаускому району – 15 ;

· Алмалинскому району – 93;

· Ауэзовскому району – 82;

· Бостандыкскому району – 76;

· Жетысускому району – 37;

· Медеускому району - 63;

· Наурызбайскому району – 32;

· Турксибскому району - 58.

Из общего числа выявленных объектов - 308 относится к ресторанам, кафе и магазинам, 72 компьютерных клуба, 12 бильярдных клубов, 37 СПА-салонов, 21 сауна, 2 кальянных бара, 11 караоке-клубов, 3 лото-клуба, 5 ночных клубов. Составлены административные протоколы на 2435 человек.