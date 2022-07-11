Две совместные рабочие группы создадут в ВКО и Абайской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом сообщил глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в ходе встречи с руководителем Абайской области Нурланом Уранхаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.
Основная цель этих групп - гармонизировать процесс переходного периода и создать для этого максимально комфортные условия. Инициативу акима ВКО поддержали в Абайской области. В этот период, пока еще не определен бюджет вновь созданной области, очень важно обеспечить бесперебойную работу всех объектов и систем жизнеобеспечения, а также завершение всех важных для нового региона проектов. Это прямое поручение Президента страны, которое необходимо выполнить, подчеркнул Даниал Ахметов.
«Мы берём на себя поставку угля в районы, ремонт улицы Усть-Каменогорская в Семее, а также завершение строительства школы в поселке Степное. Ежедневно я буду заслушивать отчеты всех руководителей управлений», - отметил в ходе встречи глава ВКО.
Все управления двух регионов будут отвечать за то, чтобы переход состоялся максимально комфортно и спокойно.
Аким ВКО подробно остановился на ключевых сферах образования и здравоохранения.
В области сейчас самый большой процент всеобуча по стране, более того к началу нового учебного года все дети из многодетных и малоимущих семей области Абай также будут обеспечены школьной формой, учебниками и всеми необходимыми принадлежностями.
В штатном режиме продолжат свою работу все объекты здравоохранения, особое внимание уделят инженерной инфраструктуре, в частности, вопросам подготовки к отопительному сезону.
Кроме того, рабочие группы детально проанализируют всю текущую ситуацию, чтобы выявить слабые места и усилить работу в этих направлениях.
Глава Абайской области Нурлан Уранхаев поддержал все выдвинутые в ходе встречи инициативы.