Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Две совместные рабочие группы создадут в ВКО и Абайской области
11 Июля 2022 18:57

Две совместные рабочие группы создадут в ВКО и Абайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом сообщил глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в ходе встречи с руководителем Абайской области Нурланом Уранхаевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Основная цель этих групп - гармонизировать процесс переходного периода и создать для этого максимально комфортные условия. Инициативу акима ВКО поддержали в Абайской области. В этот период, пока еще не определен бюджет вновь созданной области, очень важно обеспечить бесперебойную работу всех объектов и систем жизнеобеспечения, а также завершение всех важных для нового региона проектов. Это прямое поручение Президента страны, которое необходимо выполнить, подчеркнул Даниал Ахметов.

«Мы берём на себя поставку угля в районы, ремонт улицы Усть-Каменогорская в Семее, а также завершение строительства школы в поселке Степное. Ежедневно я буду заслушивать отчеты всех руководителей управлений», - отметил в ходе встречи глава ВКО.

Все управления двух регионов будут отвечать за то, чтобы переход состоялся максимально комфортно и спокойно.

Аким ВКО подробно остановился на ключевых сферах образования и здравоохранения.

В области сейчас самый большой процент всеобуча по стране, более того к началу нового учебного года все дети из многодетных и малоимущих семей области Абай также будут обеспечены школьной формой, учебниками и всеми необходимыми принадлежностями.

В штатном режиме продолжат свою работу все объекты здравоохранения, особое внимание уделят инженерной инфраструктуре, в частности, вопросам подготовки к отопительному сезону.

Кроме того, рабочие группы детально проанализируют всю текущую ситуацию, чтобы выявить слабые места и усилить работу в этих направлениях.

Глава Абайской области Нурлан Уранхаев поддержал все выдвинутые в ходе встречи инициативы.


Новости по теме
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» начал работу в Абайской области
Ключи от домов получили ко Дню столицы 10 семей в ВКО
Начато досудебное расследование по факту пожара на побережье Алаколя
Читайте также
Как в Костанае решат проблему с системой водоотведения
Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» начал работу в Абайской области
Новую мечеть открыли в честь Курбан айта в Акмолинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Около тысячи рабочих мест предложили на ярмарке вакансий в Нур-Султане
Пятеро иностранцев выдворены за пределы страны в ВКО
150 фазанов выпустили на территории зеленого пояса столицы
Проект по пересадке чиновников на такси не удалось реализовать в ЗКО

Лента новостей

Архив