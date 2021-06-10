Две смерти за 4 дня: в Караганде выясняют обстоятельства смерти двух людей на рынке «Горняк»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на рынке «Горняк» погиб мужчина. За три дня до этого на этом же месте стражи порядка обнаружили труп женщины. На данный момент выясняются обстоятельства этих двух случаев с летальным исходом, проводится судебно-медицинская экспертиза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях опубликованы сообщения о том, что 9 июня на остановке «Горняк» у входа в магазин в результате несчастного случая скончался мужчина. Погибший был экспедитором одной из фирм города. В социальный павильон он привез товар. Очевидцы утверждают, что погибшего ударило током, когда он прикоснулся перилы магазина. Однако в акимате Караганды опровергают данный факт.

«В социальных сетях распространяется информация о гибели молодого мужчины на Горняке в Майкудуке по причине удара током. По информации управления полиции города Караганды, предварительная версия причины смерти - состояние здоровья мужчины. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведётся следствие. Просим не делать преждевременные выводы и не распространять непроверенную информацию. По результатам экспертизы причина будет установлена», - сообщили в пресс-службе акимата Караганды.

«9 июня в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов обнаружен труп мужчины. При выезде на место происшествия факт подтвердился: у торговой точки без признаков насильственной смерти лежал труп 33-летнего мужчины. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - заявили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Кроме того, на этом же месте три дня назад при таких же обстоятельствах погибла женщина. По данным факту в полиции сообщили, что причиной смерти женщины стала ее состояние здоровья.

«Также 6 июня в этом же районе без признаков насильственной смерти был обнаружен труп 36-летней женщины. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной ее смерти стала болезнь сердца – «дилатационная кардиомиопатия», - сообщили в полиции.