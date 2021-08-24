Две школы построят взамен аварийных в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области две школы находятся в аварийном состоянии. Вместо них в облакимате пообещали построить новые, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления образования Гульмира Каримова прокомментировала ситуацию с отсутствием ремонта в Ильичевской средней школе Тайыншинского района. Родители разместили в социальных сетях видео протекающих стен, гниющего пола. Детям предстояло учиться в ужасающих условиях. На фоне информации о том, что в регионе полным ходом идет капитальный ремонт школ и область входит в тройку лидеров по выделению средств на эти цели, кадры из Ильичевки казались фейком. Однако, как выяснилось, учебное заведение на самом деле находится в плачевном состоянии.

«Действительно, дети должны обучаться в нормальных условиях. Поэтому управление образования приняло решение, не дожидаясь экспертизы проектно-сметной документации - изготавливается она долго - выделить 8 млн тенге на приобретение строительных материалов для Ильичевской школы. Ремонт на 70% уже закончен, к 1 сентября школа будет готова. На следующий год будут заложены средства на ремонт этой школы», - сообщила Г. Каримова.

Если Ильичевскую школу еще можно «подлатать», то две школы региона – в селе Вишневке и райцентре Тайынша – отремонтировать практически невозможно. Школы признаны аварийными три года назад. По словам Г. Каримовой, вместо них построят новые. В Вишневке строительство уже началось, в Тайынше - ждут экспертизы проектно-сметной документации.