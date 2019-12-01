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Две школы открылись в Актюбинской области ко дню Первого Президента

1 Декабря 2019 11:52
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Две школы открылись в Актюбинской области ко дню Первого Президента

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ко Дню Первого Президента в Иргизском районе Актюбинской области распахнули двери две школы по 100 мест в селах Шенбертал и Жаныс би, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Аким области Ондасын Уразалин поздравил сельчан с Днем Первого Президента.

«По поручению Главы государства в сельских населённых пунктах создаются все необходимые условия для того, чтобы подрастающее поколение могло получить качественное образование, соответствующее современным требованиям. В 2019 году в регионе введены в эксплуатацию 10 школ. С каждым днем увеличивается количество детских садов. В районном центре строится школа на 300 ученических мест с интернатом на 100 мест», - отметил аким области.


Затем глава региона осмотрел спортивные залы, компьютерные, лингафонные кабинеты школ. Учебные заведения оснащены всем необходимым оборудованием.

Аким области поручил руководителю областного управления образования Лаззат Уразбаевой решить вопрос с обеспечением доступа к Интернету.

В Доме культуры села Курылыс Кызылжарского сельского округа Ондасын Уразалин встретился с жителями.

Аким Иргизского района Акканат Шахин проинформировал об итогах работы.

Сельчане озвучили ряд актуальных проблем, требующих оперативного решения. В их числе вопросы связанные с водоснабжением и газификацией села, а также строительством водозабора в районе села Кызылжар.


Аким области сообщил, что в селе Жаныс би завершается строительство внутрипоселкового газопровода, объект будет сдан в эксплуатацию в 2020 году.

«Во время рабочей поездки в область Премьер-Министр РК Аскар Мамин высоко оценил потенциал развития сельского хозяйства региона и дал ряд поручений по обеспечению водными ресурсами. В этой связи в области принимаются все меры, проводятся работы и по возведению дамб», - сказал аким области.

Во время приёма граждан сельчане попросили Ондасына Уразалина оказать содействие в трудоустройстве, создании условий для сельской молодежи, ремонте площадок для занятий спортом и увеличении количества спортивных мест. Аким области поручил руководству района решить озвученные вопросы.






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Ключевые слова: Актюбинская область, Образование,
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Автор:

Самал Ендибаева

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