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    11:33, 22 Июнь 2022 | GMT +6

    Две школьницы утонули в Улытауской области

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Улытауской области нашли тела двух утонувших девочек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Тела нашли в водоеме в 20 километрах от села Актау. На данный момент выясняется, как дети зашли так далеко от своего аула.

    Школьницам было 10 и 12 лет, обе обнаружены в одежде. Сообщается, что тело первой девочки нашел рыбак, а второе – спасатели.

    «20 июня в Жанааркинском районе в водоеме в 20 км от с.Актау утонули двое детей 2009 и 2012 годов рождения. Тела девочек в одежде извлекли из воды очевидцы и спасатели ДЧС», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    Сам водоем без обрывов, уровень воды в самом глубоком месте достигает всего двух метров.

    Расследованием гибели детей занимается полиция.

    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Улытауская область Происшествия Происшествия, ЧС
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