Две школьницы утонули в Улытауской области

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Улытауской области нашли тела двух утонувших девочек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тела нашли в водоеме в 20 километрах от села Актау. На данный момент выясняется, как дети зашли так далеко от своего аула.

Школьницам было 10 и 12 лет, обе обнаружены в одежде. Сообщается, что тело первой девочки нашел рыбак, а второе – спасатели.

«20 июня в Жанааркинском районе в водоеме в 20 км от с.Актау утонули двое детей 2009 и 2012 годов рождения. Тела девочек в одежде извлекли из воды очевидцы и спасатели ДЧС», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Сам водоем без обрывов, уровень воды в самом глубоком месте достигает всего двух метров.

Расследованием гибели детей занимается полиция.