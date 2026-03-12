«Две сессии» завершились в Китае: принят план развития на 2026–2030 годы

В четверг, 12 марта, состоялось заключительное заседание 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. В мероприятии приняли участие Председатель КНР Си Цзиньпин, а также высшее партийное и государственное руководство страны.

В ходе финального заседания делегаты приняли либо утвердили ряд стратегических документов и законодательных актов. Среди них:

1. Резолюция по докладу о работе правительства.

2. Резолюция по основным положениям 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития.

3. Резолюция по докладу о работе ПК ВСНП.

4. Резолюция по докладу о работе Верховного народного суда КНР.

5. Резолюция по докладу о работе Верховной народной прокуратуры КНР.

6. Кодекс об экологии и окружающей среде.

7. Закон о содействии национальной сплоченности и прогрессу.

8. Закон о планировании национального развития.

9. Решение об утверждении доклада о пересмотре законов и предлагаемом подходе к соответствующим законам и постановлениям.

10. План экономического и социального развития на 2026 год.

11. Центральный бюджет на 2026 год.

Ежегодный политический цикл, традиционно называемый «Двумя сессиями», проходил с 4 по 12 марта. Принятые решения закладывают основу экономического курса Пекина до конца десятилетия.

