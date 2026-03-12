    17:15, 12 Март 2026 | GMT +5

    «Две сессии» завершились в Китае: принят план развития на 2026–2030 годы

    В столице КНР завершили работу ежегодные сессии высшего законодательного и совещательного органов страны. Ключевым итогом съезда стало принятие программы социально-экономического развития Китая на период 15-й пятилетки (2026–2030 гг.), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

    Фото: Берик Табынбаев/Kazinform

    В четверг, 12 марта, состоялось заключительное заседание 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. В мероприятии приняли участие Председатель КНР Си Цзиньпин, а также высшее партийное и государственное руководство страны.

    В ходе финального заседания делегаты приняли либо утвердили ряд стратегических документов и законодательных актов. Среди них:

    1. Резолюция по докладу о работе правительства.

    2. Резолюция по основным положениям 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития.

    3. Резолюция по докладу о работе ПК ВСНП.

    4. Резолюция по докладу о работе Верховного народного суда КНР.

    5. Резолюция по докладу о работе Верховной народной прокуратуры КНР.

    6. Кодекс об экологии и окружающей среде.

    7. Закон о содействии национальной сплоченности и прогрессу.

    8. Закон о планировании национального развития.

    9. Решение об утверждении доклада о пересмотре законов и предлагаемом подходе к соответствующим законам и постановлениям.

    10. План экономического и социального развития на 2026 год.

    11. Центральный бюджет на 2026 год.

    Ежегодный политический цикл, традиционно называемый «Двумя сессиями», проходил с 4 по 12 марта. Принятые решения закладывают основу экономического курса Пекина до конца десятилетия.

    Ранее мы писали, что Китай прогнозирует рост ВВП на 4,5%–5% в 2026 году.

    Берик Табынбаев
