«Две сессии» завершились в Китае: принят план развития на 2026–2030 годы
В столице КНР завершили работу ежегодные сессии высшего законодательного и совещательного органов страны. Ключевым итогом съезда стало принятие программы социально-экономического развития Китая на период 15-й пятилетки (2026–2030 гг.), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.
В четверг, 12 марта, состоялось заключительное заседание 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. В мероприятии приняли участие Председатель КНР Си Цзиньпин, а также высшее партийное и государственное руководство страны.
В ходе финального заседания делегаты приняли либо утвердили ряд стратегических документов и законодательных актов. Среди них:
1. Резолюция по докладу о работе правительства.
2. Резолюция по основным положениям 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития.
3. Резолюция по докладу о работе ПК ВСНП.
4. Резолюция по докладу о работе Верховного народного суда КНР.
5. Резолюция по докладу о работе Верховной народной прокуратуры КНР.
6. Кодекс об экологии и окружающей среде.
7. Закон о содействии национальной сплоченности и прогрессу.
8. Закон о планировании национального развития.
9. Решение об утверждении доклада о пересмотре законов и предлагаемом подходе к соответствующим законам и постановлениям.
10. План экономического и социального развития на 2026 год.
11. Центральный бюджет на 2026 год.
Ежегодный политический цикл, традиционно называемый «Двумя сессиями», проходил с 4 по 12 марта. Принятые решения закладывают основу экономического курса Пекина до конца десятилетия.
Ранее мы писали, что Китай прогнозирует рост ВВП на 4,5%–5% в 2026 году.