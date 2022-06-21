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Две серебряные медали завоевали казахстанские гонщики на юниорском чемпионате Азии

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
21 Июня 2022, 03:16
Две серебряные медали завоевали казахстанские гонщики на юниорском чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гонщица из Казахстана Елизавета Гринберг стала призеркой юниорского чемпионата Азии в индийском Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.

«Юниорка Елизавета Гринберг – серебряная призерка чемпионата Азии!

Велосипедистка национальной сборной завоевала медаль в групповой гонке по очкам.

Поздравляем с отличным результатом, @grinberg_elizaveta04», - говорится в публикации пресс-службы в Instagram.

Еще одно «серебро» чемпионата Азии завоевал казахстанский юниор Артем Захаров в омниуме.

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«Артем Захаров выиграл серебряную медаль на чемпионате Азии в омниуме!

Таким образом, по итогу третьего соревновательного дня в копилке национальной сборной Казахстана девять медалей.

Поздравляем с блестящим результатом, @zakharovartyom91!» - говорится в публикации пресс-службы Федерации велоспорта Казахстана в Instagram.

Как ранее сообщалось , казахстанка Рината Султанова выиграла первую в истории казахстанского велоспорта медаль в дисциплине омниум среди юниорок.


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