Две серебряные медали завоевали казахстанские гонщики на юниорском чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гонщица из Казахстана Елизавета Гринберг стала призеркой юниорского чемпионата Азии в индийском Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.

«Юниорка Елизавета Гринберг – серебряная призерка чемпионата Азии!

Велосипедистка национальной сборной завоевала медаль в групповой гонке по очкам.

Поздравляем с отличным результатом, @grinberg_elizaveta04», - говорится в публикации пресс-службы в Instagram.

Еще одно «серебро» чемпионата Азии завоевал казахстанский юниор Артем Захаров в омниуме.

«Артем Захаров выиграл серебряную медаль на чемпионате Азии в омниуме!

Таким образом, по итогу третьего соревновательного дня в копилке национальной сборной Казахстана девять медалей.

Поздравляем с блестящим результатом, @zakharovartyom91!» - говорится в публикации пресс-службы Федерации велоспорта Казахстана в Instagram.

Как ранее сообщалось , казахстанка Рината Султанова выиграла первую в истории казахстанского велоспорта медаль в дисциплине омниум среди юниорок.