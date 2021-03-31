Две сельские школы закрыты на карантин в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области две сельские школы начнут четвертую четверть в дистанционном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщила, что сейчас продолжают болеть восемь школьников в районе М. Жумабаева, Тайыншинском и Кызылжарском районах и городе Петропавловске. Болеют пять педагогов в Тимирязевском, Есильском, Айыртауском районах и Петропавловске.

На карантине остаются Вагулинская и Медвеженская средние школы. Четвертую четверть они начнут в дистанционном формате.

«Несмотря на то, что все школы переходят на комбинированный формат, мы ежедневно держим вопрос на контроле. Если есть случаи заболевания среди учеников или учителей, то школу направят на дистанционный формат. Особенно если учитель работает в нескольких классах. Если заболел ребенок, то класс тоже переводится на дистанционный режим обучения. Школа работает. Если случаев более двух, то переводится вся школа. Это работает. Мы сразу локализуем очаг. Проводим проверку, где и при каких обстоятельствах заболел ребенок», - сказала Г. Каримова.

Четвертую четверть североказахстанские школьники начнут в привычном режиме обучения. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области.



