23 Июля 2022 03:33

Две рискованные операции на сердце провели в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНОФРМ – Павлодарские врачи провели две рискованные операции на сердце, в обоих случаях были изношены клапаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Две павлодарки более десяти лет назад уже перенесли медицинскую процедуру на клапанах сердца. В этом году врачи рекомендовали обеим женщинам прооперироваться повторно.

Как сообщили в управлении здравоохранения региона, одной из пациенток 63 года. Впервые женщина попала на операционный стол в 2010 году. Тогда хирурги Национального научного медцентра провели аннулопластику митрального клапана, пластику аортального и трикуспидального клапанов. В декабре 2021-го павлодарка стала жаловаться на одышку, перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение, отеки ног и слабость.

«По результатам медобследования у пациентки обнаружили изношенность клапанов сердца. При поступлении состояние было тяжелое, его осложняли порок сердца, кардиальный фиброз печени. После тщательной подготовки ее прооперировали — провели тотальный кардиолиз», — проинформировали в управлении здравоохранения региона.

Вторая пациентка поступила на плановую операцию. 58-летняя женщина проходила медицинскую процедуру на сердце в 2008 году. Спустя 13 лет у нее появилась одышка. Причем как при физической нагрузке, так в покое.

И вновь медики диагностировали изношенность сердечных клапанов. В июне этого года павлодарку также прооперировали.

«Обе операции были сложными. В данное время пациентки чувствуют себя хорошо и уже выписаны», — отметили в ведомстве.

Медики говорят, что повторная хирургия клапанов сердца остается сложной проблемой и несет в себе множество рисков.

«Повторные операции требуются в случае прогрессирования заболевания, развития новых сопутствующих болезней, выхода из строя клапана. Многие не обращаются за повторной операцией – кто-то боится, кто-то не знает, что можно просто заменить изношенные клапаны в кардиологическом центре», — пояснили в ведомстве.

Плановые операции проводят по обязательному медицинскому страхованию, экстренные – по гарантированному объему медпомощи.

Специалисты отмечают, что за последние два года число повторных операций в павлодарском кардиологическом центре увеличилось вдвое.





Фото: pavlodarnews.kz







