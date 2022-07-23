Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Две рискованные операции на сердце провели в Павлодаре
23 Июля 2022 03:33

Две рискованные операции на сердце провели в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНОФРМ – Павлодарские врачи провели две рискованные операции на сердце, в обоих случаях были изношены клапаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Две павлодарки более десяти лет назад уже перенесли медицинскую процедуру на клапанах сердца. В этом году врачи рекомендовали обеим женщинам прооперироваться повторно.

Как сообщили в управлении здравоохранения региона, одной из пациенток 63 года. Впервые женщина попала на операционный стол в 2010 году. Тогда хирурги Национального научного медцентра провели аннулопластику митрального клапана, пластику аортального и трикуспидального клапанов. В декабре 2021-го павлодарка стала жаловаться на одышку, перебои в работе сердца, учащенное сердцебиение, отеки ног и слабость.
«По результатам медобследования у пациентки обнаружили изношенность клапанов сердца. При поступлении состояние было тяжелое, его осложняли порок сердца, кардиальный фиброз печени. После тщательной подготовки ее прооперировали — провели тотальный кардиолиз», — проинформировали в управлении здравоохранения региона.

Вторая пациентка поступила на плановую операцию. 58-летняя женщина проходила медицинскую процедуру на сердце в 2008 году. Спустя 13 лет у нее появилась одышка. Причем как при физической нагрузке, так в покое.
И вновь медики диагностировали изношенность сердечных клапанов. В июне этого года павлодарку также прооперировали.
«Обе операции были сложными. В данное время пациентки чувствуют себя хорошо и уже выписаны», — отметили в ведомстве.

Медики говорят, что повторная хирургия клапанов сердца остается сложной проблемой и несет в себе множество рисков.
«Повторные операции требуются в случае прогрессирования заболевания, развития новых сопутствующих болезней, выхода из строя клапана. Многие не обращаются за повторной операцией – кто-то боится, кто-то не знает, что можно просто заменить изношенные клапаны в кардиологическом центре», — пояснили в ведомстве.

Плановые операции проводят по обязательному медицинскому страхованию, экстренные – по гарантированному объему медпомощи.
Специалисты отмечают, что за последние два года число повторных операций в павлодарском кардиологическом центре увеличилось вдвое.


Фото: pavlodarnews.kz




Новости по теме
Детей будут выращивать в искусственных утробах без участия мужчин и женщин - фейк
Сколько заболевших КВИ находится на ИВЛ в РК
Количество обращений в скорую увеличилось в Казахстане
Читайте также
Пожар на Павлодарской ТЭЦ-3: выведен из работы один из турбогенераторов
Подозреваемого в насильственных действиях в отношении подростка задержали в Экибастузе
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
Сколько заболевших КВИ находится на ИВЛ в РК
Количество обращений в скорую увеличилось в Казахстане
Тридцать пять человек в РК находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии по КВИ
КВИ протекает тяжело, с поражением нервной системы, у детей в Нур-Султане
Могут ли вернуть систему «Ashyq» в РК
Популярное
1 Хоронить умерших в Казахстане можно будет по электронному уведомлению о смерти
2 2480 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
3 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
4 Деятельность финпирамиды «World Business Consulting» пресекли в Нур-Султане
5 Ухудшение эпидситуации – в каких случаях могут ввести жесткий карантин

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив