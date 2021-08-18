Две ракеты «Союз-2» доставлены на Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На Байконуре идет подготовка к предстоящим пускам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Две ракеты «Союз-2» доставлены на космодром для предстоящих запусков космических кораблей «Прогресс МС-18» и «Прогресс М-УМ», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Железнодорожный состав с блоками ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» прибыл на Байконур из города Самары, в котором находится ракетно-космический центр «Прогресс» - завод-изготовитель российских ракет «Союз».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» планируется в ноябре 2021 году. Универсальный узловой модуль «Причал» предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции.

Между тем, уже через день, 20 августа, с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и очередной партией спутников компании OneWeb.