Две ракеты «Союз-2» доставлены на Байконур
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На Байконуре идет подготовка к предстоящим пускам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Две ракеты «Союз-2» доставлены на космодром для предстоящих запусков космических кораблей «Прогресс МС-18» и «Прогресс М-УМ», сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Железнодорожный состав с блоками ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» прибыл на Байконур из города Самары, в котором находится ракетно-космический центр «Прогресс» - завод-изготовитель российских ракет «Союз».
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» планируется в ноябре 2021 году. Универсальный узловой модуль «Причал» предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции.
Между тем, уже через день, 20 августа, с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и очередной партией спутников компании OneWeb.
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