Две работницы «Казпочты» растратили отпускные учительницы в Акмолинской области

КОРГАЛЖЫН. КАЗИНФОРМ - Две работницы «Казпочты» Коргалжынского района Акмолинской области растратили 200 тысяч отпускных учительницы в 2016 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 12 февраля в дежурную часть Коргалжынского районного отдела полиции поступило заявление от 74-летней жительницы села Коргалжын. Женщина заявила, что весной 2016 года в отделении «Казпочты» ей не выплатили отпускную выплату в сумме 200 тысяч тенге.

«Как выяснили полицейские, пострадавшая в 2016 году должна была получить свои отпускные деньги. Однако, как только учительница вышла в отпуск, уехала в город и не вспоминала о своих деньгах. Приехав к себе на родину через несколько лет, она вспомнила, что ей так и не выплатили эти деньги. Поэтому пожилая учительница решила все-таки обратиться в полицию», - пояснили в ведомстве.

Полицейские установили подозреваемых. Ими оказались жительницы Коргалжынского района 39-ти и 52-х лет, которые в 2016 году работали кассирами филиала «Казпочты». Выяснилось, что женщины получили чужие деньги и, не отдав их законному получателю, растратили на свои нужды.

«В отношении бывших сотрудниц филиала «Казпочты» стражи порядка начали досудебное производство по ч. 2 ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного имущества», - резюмировали в ведомстве.



