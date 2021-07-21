НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе проведения ОПМ «Правопорядок» две противотанковые мины обезвредили акмолинские полицейские в районе Біржан Сал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

19 июля на территории района Біржан Сал были обнаружены два металлических предмета цилиндрической формы, внешне аналогичные с боевой миной. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции района Біржан Сал и сотрудники учебно-тренировочного взвода ДП Акмолинской области. Территория была оцеплена.

В ходе осмотра места происшествия специалисты установили, что два металлических предмета цилиндрической формы, обнаруженных на месте скопления талых вод, являются осколочными заградительными минами «У-ОЗМ-72».

Общее состояние мин крайне изношенное, подвергшееся коррозии и механическим повреждениям. Данные предметы были обезврежены на месте. Известно, что ранее недалеко от места обнаружения предметов был расположен расходный склад взрывчатых веществ, который принадлежал шахте «Юбилейная». В 1990 году шахта была законсервирована и закрыта.

Напомним, что на территории Акмолинской области с 19 по 23 июля проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».