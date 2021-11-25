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Две преступные группы барымтачей задержали в Актюбинской области

25 Ноября 2021 22:00
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Две преступные группы барымтачей задержали в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Две преступные группы барымтачей были задержаны в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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«В ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад» были задержаны две преступные группы, специализировавшиеся на кражах скота. Всего было задержано семь лиц», - говорит пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

По итогам ОМП в регионе было зарегистрировано 92 правонарушения по статье 406 КоАП РК, из которых 70 - за перевозку мясной продукции без соответствующих документов и 22 - за реализацию скота и мясной продукции без соответствующих документов. В ветеринарные службы для составления административных протоколов направлены 59 материалов.

Также было выявлено 98 фактов нарушения выпаса скота. В специализированные загоны, созданные совместно с местными исполнительными органами, водворено 1018 сельскохозяйственных животных.


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#Актюбинская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Самал Ендибаева

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