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    18:04, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Две подруги вынесли из съемного жилья бытовую технику

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых в совершении кражи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    В ходе расследования установлено, что двое женщин, 26 и 29 лет, ранее проживали в арендуемой квартире. Нуждаясь в деньгах, они вытащили из съемного жилья телевизор, микроволновую печь, ковры и сдали имущество в ломбард.

    Прожив еще несколько дней в данной квартире, женщины покинули ее и скрылись.

    Задержанные полицейскими квартирантки, одна из которых неоднократно судима за кражи и мошенничество, дали признательные показания.

    В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, устанавливается их причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Астана Общество Происшествия Правоохранительные органы
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