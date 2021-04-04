Две подруги вынесли из съемного жилья бытовую технику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых в совершении кражи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

В ходе расследования установлено, что двое женщин, 26 и 29 лет, ранее проживали в арендуемой квартире. Нуждаясь в деньгах, они вытащили из съемного жилья телевизор, микроволновую печь, ковры и сдали имущество в ломбард.

Прожив еще несколько дней в данной квартире, женщины покинули ее и скрылись.

Задержанные полицейскими квартирантки, одна из которых неоднократно судима за кражи и мошенничество, дали признательные показания.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, устанавливается их причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.