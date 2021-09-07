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    15:51, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Две подруги сбывали краденое прохожим в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны жительницы столицы в возрасте 19 и 22 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    Выяснялось, что они ранее привлекались к уголовной ответственности. На их счету насчитывается 4-5 эпизодов краж, совершенных в магазинах и торгово-развлекательных центрах столицы.

    Так, 27 августа, находясь в магазине «Просто март» по улице Сатпаева, они воспользовались отвлеченностью продавца и совершили кражу дорогого виски «Джеймсон» на общую стоимость 27 500 тенге.

    В этот же день, тремя часами позднее, они зашли в магазин по улице Куйши Дина под видом клиенток, совершили кражу шампуней «Пантин» в количестве 8 штук. И в этом случае подругам удалось скрыться, а затем продать украденное прохожим на улице.

    В последнее время наиболее популярными для кражи в продуктовых магазинах являются алкогольные напитки, а также шоколад и «химия». Их легче продать с рук прохожим на улицах по сходной цене.

    Задержанные полицейскими девушки дали признательные показания.

    Устанавливается их причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

    Департамент полиции г.Нур-Султана рекомендует быть бдительными, оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения.



    Теги:
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