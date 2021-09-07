Две подруги сбывали краденое прохожим в столице
Выяснялось, что они ранее привлекались к уголовной ответственности. На их счету насчитывается 4-5 эпизодов краж, совершенных в магазинах и торгово-развлекательных центрах столицы.
Так, 27 августа, находясь в магазине «Просто март» по улице Сатпаева, они воспользовались отвлеченностью продавца и совершили кражу дорогого виски «Джеймсон» на общую стоимость 27 500 тенге.
В этот же день, тремя часами позднее, они зашли в магазин по улице Куйши Дина под видом клиенток, совершили кражу шампуней «Пантин» в количестве 8 штук. И в этом случае подругам удалось скрыться, а затем продать украденное прохожим на улице.
В последнее время наиболее популярными для кражи в продуктовых магазинах являются алкогольные напитки, а также шоколад и «химия». Их легче продать с рук прохожим на улицах по сходной цене.
Задержанные полицейскими девушки дали признательные показания.
Устанавливается их причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.
Департамент полиции г.Нур-Султана рекомендует быть бдительными, оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения.