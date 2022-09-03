Две победы на счету теннисистки Жибек Куламбаевой на домашнем турнире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Продолжает свое победное шествие на домашнем турнире серии ITF W25 Almaty казахстанка Жибек Куламбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В одиночном разряде Жибек в четвертьфинале разгромила первую ракетку соревнования россиянку Анастасию Золотареву со счетом 6:0, 6:4. В полуфинале казахстанке будет противостоять Дарья Хомутянская из Беларуси.

В парном разряде Куламбаева в дуэте с россиянкой Екатериной Яшиной в полуфинале обыграла пару из Индии Чаудхари Вайдехи/Шривали Бхамадипати – 6:4, 3:6, 10:7. В матче за титул казахстанско-российскому дуэту предстоит сразиться с победительницами пары между Амина Аншба/Софья Лансере (Россия) – Екатерина Маклакова/Александра Поспелова (Россия).

Ранее сообщалось, что теннисистка Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал домашнего турнира.













Фото: ktf.kz